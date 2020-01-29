«Монако» объявил о переходе форварда Мбула в «Уэску» на правах аренды
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Хорди Мбула в «Уэску» на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего испанского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.
Напомним, первую часть сезона Мбула провёл в аренде в Бельгии за клуб «Серкль Брюгге». На счету испанского нападающего 8 матчей за бельгийскую команду. Мбула — воспитанник академии «Барселоны». В начале 2017 года испанский форвард выступал в составе дубля каталонской команды. Летом 2017 года Мбула заключил контракт с «Монако».
«Монако», набрав 29 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч монегаски проведут 1 февраля на выезде с «Нимом». Лидером соревнований является «ПСЖ».
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