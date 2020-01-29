«Барселона» начала переговоры по форварду «Сассуоло»
Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно информации источника, 25-летний нападающий итальянского клуба стал новым кандидатом на усиление атаки сине-гранатовых. Стороны уже начали переговоры по возможному переходу итальянца.
В текущем сезоне Берарди принял участие в 17 матчах на клубном уровне. На его счету 9 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт нападающего с «Сассуоло» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 24 млн.
Напомним, в январе прошлого года «Барселона» арендовала другого форварда «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга, который сейчас выступает за «Фиорентину».
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