«Барселона» начала переговоры по форварду «Сассуоло»

Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно информации источника, 25-летний нападающий итальянского клуба стал новым кандидатом на усиление атаки сине-гранатовых. Стороны уже начали переговоры по возможному переходу итальянца.

В текущем сезоне Берарди принял участие в 17 матчах на клубном уровне. На его счету 9 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт нападающего с «Сассуоло» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 24 млн.

Напомним, в январе прошлого года «Барселона» арендовала другого форварда «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга, который сейчас выступает за «Фиорентину».