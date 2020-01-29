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Жиру готов перейти в «Тоттенхэм»

Жиру готов перейти в «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может стать игроком «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 33-летний французский форвард выразил готовность перейти в стан «шпор». Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сделал запрос в «Челси» по Жиру и ожидает ответа от клуба. Сам Жиру согласен на трансфер, так как хочет остаться в Лондоне.

В текущем сезоне Жиру принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги. Французский нападающий не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» (40) — на четвёртом месте.

«Тоттенхэм» сделал запрос «Челси» по Жиру
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