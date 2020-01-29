Жиру готов перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может стать игроком «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.



По информации источника, 33-летний французский форвард выразил готовность перейти в стан «шпор». Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сделал запрос в «Челси» по Жиру и ожидает ответа от клуба. Сам Жиру согласен на трансфер, так как хочет остаться в Лондоне.



В текущем сезоне Жиру принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги. Французский нападающий не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 30 июня 2020 года.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» (40) — на четвёртом месте.

«Тоттенхэм» сделал запрос «Челси» по Жиру