«Крылья Советов» близки к подписанию защитника сборной Алжира Зеффана

«Крылья Советов» близки к подписанию защитника сборной Алжира Мехди Зеффана, сообщает L’Equipe.

Согласно сообщению источника, 27-летний футболист подпишет с самарским клубом контракт до конца 2021 года.

Зеффан является воспитанником «Лиона», за первую команду которого он выступал с 2012 по 2015 год и сыграл 24 матча. На его трансфере в «Ренн» клуб заработал € 1 млн. В составе новой команды алжирец сыграл 66 матчей и забил 2 мяча. Летом прошлого года он получил статус свободного агента. С того времени футболист оставался без клуба. В составе сборной Алжира защитник сыграл 15 матчей. На победном для команды Кубке африканских наций он принял участие в 4 матчах, включая финальный с Сенегалом, в котором отыграл 90 минут.