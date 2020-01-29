«Вест Хэм» арендовал хавбека «Славии» и сборной Чехии Соучека

«Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника пражской «Славии» Томаша Соучека на правах аренды.



Арендное соглашение 24-летнего чешского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020. В соглашении предусмотрена опция возможного выкупа футболиста летом.



Напомним, минувшим летом в услугах Соучека был заинтересован московский «Спартак», но игрок отказался перебираться в Россию.



В нынешнем сезоне 24-летний Соучек принял участие в 17 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока со «Славией» действует до лета 2024 года. За сборную Чехии он провёл 23 матча и забил три мяча. «Вест Хэм Юнайтед», набрав 23 очка, занимает 17-е место в АПЛ.

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