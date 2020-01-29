Боатенг ударил Горецку рукой в лицо на тренировке «Баварии»

На тренировке «Баварии» состоялась стычка между Жеромом Боатенгом и Леоном Горецкой, сообщает Bild.

Согласно информации источника, последний спровоцировал инцидент, совершив фол на защитнике. После этого Боатенг ударил ладошкой одноклубника в лицо. Перерасти стычке в полноценную драку не дали партнёры по команде футболистов, которые их разняли. Ситуацию попытались успокоить Роберт Левандовски, Томас Мюллер и главный тренер Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что до конца тренировки Боатенг и Горецка между собой не разговаривали. Клуб, скорее всего, не будет наказывать футболистов за стычку.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Bild.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, набрав в 19 матчах 39 очков и отставая от лидирующего «РБ Лейпциг» на одно очко.