«Уфа» запустила конкурс на лучший дизайн-макет клубного автобуса

«Уфа» запустила конкурс для болельщиков клуба.



«Дорогие друзья, в 2020 году футбольный клуб «Уфа» отмечает своё 10-летие, планомерно проходит ребрендинг клуба. У каждого из вас есть уникальная возможность принять участие в этом процессе и вместе сформировать новый облик клуба.



В настоящий момент мы объявляем конкурс на лучший дизайн-макет нового автобуса «Уфы». В конкурсе может принять участие любой желающий. Условия: основной цвет – фиолетовый, в макете должен быть изображён один из символов клуба (пчела, куница) и название — «Футбольный клуб «Уфа». Победитель конкурса получит награду 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Уфы».

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 45 очков. Следующий матч башкирский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Краснодаром».