«Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении по трансферу Бруну Фернандеша
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о достижении соглашения по трансферу полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.
25-летний португальский футболист присоединится к «красным дьяволам» после прохождения медицинского осмотра и согласования условий личного контракта игрока.
Фернандеш перешёл в «Спортинг» летом 2017 года из генуэзской «Сампдории», сумма трансфера составила € 9,69 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии (во всех — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Также Фернандеш играет за сборную Португалии с 2017 года.
Бруну Фернандеш завтра пройдёт медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
Читайте также
- 29 января 2020
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:23
-
19:04
-
19:02
-
18:42
-
18:28
-
18:24
-
18:06
-
17:55
-
17:43
-
17:42
-
17:28
-
17:16
-
16:49
-
16:34
-
16:30
-
16:24
-
16:10
-
15:45
-
15:40
-
15:23
-
15:21
-
15:07
-
14:56
-
14:45
-
14:41
-
14:29
-
14:11
-
13:43
Партнерский контент