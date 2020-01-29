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«Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении по трансферу Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении по трансферу Бруну Фернандеша
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о достижении соглашения по трансферу полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.

25-летний португальский футболист присоединится к «красным дьяволам» после прохождения медицинского осмотра и согласования условий личного контракта игрока.

Фернандеш перешёл в «Спортинг» летом 2017 года из генуэзской «Сампдории», сумма трансфера составила € 9,69 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии (во всех — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Также Фернандеш играет за сборную Португалии с 2017 года.

Бруну Фернандеш завтра пройдёт медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
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