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Дубль Обухова принёс «Тамбову» победу в товарищеском матче с «Радником»

Дубль Обухова принёс «Тамбову» победу в товарищеском матче с «Радником»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Турции «Тамбов» встречался с сербским клубом «Радник». Матч прошёл в Белеке и завершился победой российской команды со счётом 2:1.

На 15-й минуте матча счёт открыл игрок «Тамбова» Владимир Обухов, успешно реализовав пенальти. В конце первого тайма, на 41-й минуте, Обухов отправил в ворота соперника второй мяч. Во втором тайме, на 64-й минуте, «Радник» сумел отыграть один мяч.

В следующем товарищеском матче на сборе в Турции «Тамбов» сыграет с чешским клубом «Словацко». Встреча состоится 3 февраля.

«Тамбов» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

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