Дубль Обухова принёс «Тамбову» победу в товарищеском матче с «Радником»
В товарищеском матче на сборе в Турции «Тамбов» встречался с сербским клубом «Радник». Матч прошёл в Белеке и завершился победой российской команды со счётом 2:1.
На 15-й минуте матча счёт открыл игрок «Тамбова» Владимир Обухов, успешно реализовав пенальти. В конце первого тайма, на 41-й минуте, Обухов отправил в ворота соперника второй мяч. Во втором тайме, на 64-й минуте, «Радник» сумел отыграть один мяч.
В следующем товарищеском матче на сборе в Турции «Тамбов» сыграет с чешским клубом «Словацко». Встреча состоится 3 февраля.
«Тамбов» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
Читайте также
- 29 января 2020
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:23
-
19:04
-
19:02
-
18:42
-
18:28
-
18:24
-
18:06
-
17:55
-
17:43
-
17:42
-
17:28
-
17:16
-
16:49
-
16:34
-
16:30
-
16:24
-
16:10
-
15:45
-
15:40
-
15:23
-
15:21
-
15:07
-
14:56
-
14:45
-
14:41
-
14:29
-
14:11
-
13:43
Партнерский контент