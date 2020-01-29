Дубль Обухова принёс «Тамбову» победу в товарищеском матче с «Радником»

В товарищеском матче на сборе в Турции «Тамбов» встречался с сербским клубом «Радник». Матч прошёл в Белеке и завершился победой российской команды со счётом 2:1.



На 15-й минуте матча счёт открыл игрок «Тамбова» Владимир Обухов, успешно реализовав пенальти. В конце первого тайма, на 41-й минуте, Обухов отправил в ворота соперника второй мяч. Во втором тайме, на 64-й минуте, «Радник» сумел отыграть один мяч.



В следующем товарищеском матче на сборе в Турции «Тамбов» сыграет с чешским клубом «Словацко». Встреча состоится 3 февраля.

«Тамбов» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.