Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в «Инстаграме»

Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилась отметка 200 млн подписчиков в «Инстаграме». Португалец стал первым пользователем социальной сети, заинтересовавшим стольких пользователей.



«Ничего себе, 200 млн подписчиков! Спасибо всем, что разделяете со мной это путешествие каждый день!» — написал Роналду.



В тройку лидеров по количеству подписчиков в «Инстаграме» также входят американская певица Ариана Гранде (173 млн) и американский актёр Дуэйн Джонсон (170 млн).



Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. 34-летний португальский форвард в нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Италии забил 17 мячей (пять — с пенальти). С 2003 года Роналду защищает цвета национальной команды Португалии.

«Я так тебя люблю, дорогая!» Роналду поздравил свою девушку с днём рождения