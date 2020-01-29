Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в «Инстаграме»

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в «Инстаграме»
Футбол / Италия 0

Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилась отметка 200 млн подписчиков в «Инстаграме». Португалец стал первым пользователем социальной сети, заинтересовавшим стольких пользователей.

«Ничего себе, 200 млн подписчиков! Спасибо всем, что разделяете со мной это путешествие каждый день!» — написал Роналду.

В тройку лидеров по количеству подписчиков в «Инстаграме» также входят американская певица Ариана Гранде (173 млн) и американский актёр Дуэйн Джонсон (170 млн).

Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. 34-летний португальский форвард в нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Италии забил 17 мячей (пять — с пенальти). С 2003 года Роналду защищает цвета национальной команды Португалии.

«Я так тебя люблю, дорогая!» Роналду поздравил свою девушку с днём рождения
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020