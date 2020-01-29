Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в «Инстаграме»
Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилась отметка 200 млн подписчиков в «Инстаграме». Португалец стал первым пользователем социальной сети, заинтересовавшим стольких пользователей.
«Ничего себе, 200 млн подписчиков! Спасибо всем, что разделяете со мной это путешествие каждый день!» — написал Роналду.
В тройку лидеров по количеству подписчиков в «Инстаграме» также входят американская певица Ариана Гранде (173 млн) и американский актёр Дуэйн Джонсон (170 млн).
Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. 34-летний португальский форвард в нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Италии забил 17 мячей (пять — с пенальти). С 2003 года Роналду защищает цвета национальной команды Португалии.
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