И. Попов: «Ростов» соскучился по футболу

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов высказался о работе команды на тренировочном сборе в Абу-Даби.



«Мы проделали очень большой объём работы, получили физическую нагрузку. Мне кажется, что это хорошая основа перед Катаром. Сейчас предстоит играть в турнире в Катаре, там отработаем тактическое взаимопонимание. Нас ждут матчи с сильными соперниками.



Что касается товарищеских матчей, то результат — это не самое главное на первом сборе, но всегда приятно выигрывать. Я думаю, что в первой игре с «Пахтакором» у нас не всё получилось так, как хотели. Посмотрели, разобрали, и второй матч сыграли лучше.



Зимние сборы — это фундамент на весь календарный год. Летний сбор очень короткий, и там не успеваешь так подготовиться. А зимой есть почти полтора месяца. Нужно правильно работать и закладывать хорошую базу, которой бы хватило на весь год.



Мы очень соскучились по футболу и нашим болельщикам. Почти каждый день говорим об этом с ребятами. Нам всегда приятно, что они поддерживают нас. Постараемся весной дарить им ещё больше радостных моментов», — приводит слова Попова официальный сайт «Ростова».

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