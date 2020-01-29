И. Попов: «Ростов» соскучился по футболу

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов высказался о работе команды на тренировочном сборе в Абу-Даби.
«Мы проделали очень большой объём работы, получили физическую нагрузку. Мне кажется, что это хорошая основа перед Катаром. Сейчас предстоит играть в турнире в Катаре, там отработаем тактическое взаимопонимание. Нас ждут матчи с сильными соперниками.
Что касается товарищеских матчей, то результат — это не самое главное на первом сборе, но всегда приятно выигрывать. Я думаю, что в первой игре с «Пахтакором» у нас не всё получилось так, как хотели. Посмотрели, разобрали, и второй матч сыграли лучше.
Зимние сборы — это фундамент на весь календарный год. Летний сбор очень короткий, и там не успеваешь так подготовиться. А зимой есть почти полтора месяца. Нужно правильно работать и закладывать хорошую базу, которой бы хватило на весь год.
Мы очень соскучились по футболу и нашим болельщикам. Почти каждый день говорим об этом с ребятами. Нам всегда приятно, что они поддерживают нас. Постараемся весной дарить им ещё больше радостных моментов», — приводит слова Попова официальный сайт «Ростова».
- 29 января 2020
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:28
-
21:16
-
21:08
-
20:55
-
20:31
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:23
-
19:04
-
19:02
-
18:42
-
18:28
-
18:24
-
18:06
-
17:55
-
17:43
-
17:42
-
17:28
-
17:16
-
16:49
-
16:34
-
16:30
-
16:24
-
16:10
-
15:45
-
15:40
-
15:23