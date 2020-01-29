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В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об уходе Соболева в «Спартак»

В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об уходе Соболева в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

В пресс-службе «Крыльев Советов» прокомментировали информацию об уходе нападающего самарской команды Александра Соболева.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Соболев в ближайшее время перейдёт в московский «Спартак» на правах аренды.

«Переговоры идут», — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

В нынешнем сезоне сезоне Соболев принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 10 голов.

«Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».

Соболев перейдёт в «Спартак» на правах аренды
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