Видео: Васин проводит первую тренировку после травмы

Защитник ЦСКА Виктор Васин в среду, 29 января, в испанском Кампоаморе провел первую тренировку в основной группе после травмы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. Повреждение 31-летний футболист получил в августе прошлого года. С тех пор он на поле в составе «армейцев» не появлялся.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в сентябре прошлого года Васину в одной из клиник Германии провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава.

За ЦСКА защитник выступает с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России, в которых получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. В активе команды после 19 туров 34 очка.