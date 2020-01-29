«Милан» объявил об уходе Сусо в «Севилью»

Вингер «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье», сообщает официальный сайт россонери.
«Милан» объявляет о достижении соглашения с «Севильей» об аренде Сусо с опцией покупки, которая будет обязательной при определённых условиях. «Милан» хотел бы поблагодарить игрока за преданность клубу и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Милана».
Ранее сообщалось, что Сусо сам попросил руководство «Милана» о трансфере. В нём были заинтересованы такие команды, как «Валенсия», «Рома», «Хетафе» и мадридский «Атлетико».
В текущем сезоне 26-летний испанец, чья трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Контракт игрока с «Миланом» действует до лета 2022 года.
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