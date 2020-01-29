Защитник «Вольфсбурга» Брума перешёл в «Майнц»

Защитник «Вольфсбурга» Джеффри Брума перешёл в «Майнц», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 28-летнего нидерландского футболиста рассчитан до конца сезона-2019/20.



«Против «Майнца» всегда было непросто играть, я никогда не недооценивал эту команду как противника. Я убеждён, что способен органично вписаться в это место. Я рад быть здесь и иметь возможность оказать свою помощь. Хочу помочь команде набрать как можно больше очков», — отметил Брума.



Брума перешёл в «Вольфсбург» из эйндховенского ПСВ в 2016 году. В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 15 матчах за «Вольфсбург» во всех турнирах.

«Майнц» набрал в 19 матчах 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.