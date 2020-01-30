«Барселона» готовит предложение в размере € 23,5 млн по Виллиану
«Барселона» готовится сделать предложение по вингеру «Челси» Виллиану, сообщает Sky Sports в своём «твиттере».
Согласно информации источника, сине-гранатовые будут готовы заплатить за 31-летнего футболиста синих € 23,5 млн. Подписать бразильского футболиста каталонский клуб намерен до закрытия зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне Виллиан принял участие в 30 матчах на клубном уровне. На счету вингера 5 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт бразильца с «Челси» рассчитан до ближайшего лета. Ранее сообщалось, что лондонский клуб уже начал переговоры с бразильцем о продлении действующего соглашения.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает 2-е место. В активе сине-гранатовых после 21 тура 43 очка.
Лэмпард потребовал у руководства «Челси» сохранить Виллиана
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