«Ноль голов, ноль побед, ноль Кокориных». В «Сочи» подвели итоги января

Пресс-служба «Сочи» с иронией подвела итоги января.
«Итоги января в одной картинке. Ноль голов, ноль побед, ноль Кокориных, ноль поражений», -говорится в сообщении.
Фото доступно на странице «Сочи» в «Твиттере».
Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком. Позже аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель игрока Кирилл Логинов заявил, что Кокорин не собирается в «Сочи».
Позже Дарья Валитова, жена Кокорина, сообщила, что нападающий был переведён в «Зенит-2» за отказ уйти в «Сочи».
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