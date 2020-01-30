«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед», но вышел в финал Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник «красных дьяволов» Неманья Матич. На 36-й минуте Фред сделал навес со стандартного положения с левого фланга атаки гостей. Бернарду Силвой вынес мяч прямо на Матича, и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Клаудио Браво. Встречу «Манчестер Юнайтед» завершал вдесятером из-за удаления того же Матича, который на 76-й минуте получил повторное предупреждение.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», которая по сумме двух матчей в другом полуфинале обыграла «Лестер Сити» (1:1, 2:1).