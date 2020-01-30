«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матче АПЛ
В перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 35-й минуте главный арбитр встречи Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Во втором тайме, на 52-й минуте, полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен упрочил преимущество гостей в счёте.
Напомним, матч должен был состояться в Лондоне 21 декабря, однако его пришлось перенести из-за участия «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира.
«Ливерпуль» набрал 70 очков в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (23) — на 17-м месте.
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