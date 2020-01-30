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«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, разгромив «Сарагосу»

«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, разгромив «Сарагосу»
Футбол / Испания 0

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Сарагоса» принимала мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Ла-Романеда» в Сарагосе и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Голами в составе мадридской команды отметились нападающие Винисиус Жуниор и Карим Бензема, а также защитник Рафаэль Варан и полузащитник Лукас Васкес. Напомним, в 1/16 финала турнира «Реал» обыграл «Унионистас» (3:1), а «Сарагоса» выбила из Кубка Испании «Мальорку» (3:1).

В другом матче 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» на выезде проиграла «Реал Сосьедад». Игра, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, в четвертьфинал Кубка Испании вышли мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад», а «Сарагоса» и «Осасуна» покинули турнир.

Кубок Испании. 1/8 финала
29 января 2020, среда. 23:00 МСК
Сарагоса
Сарагоса
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Варан – 6'   0:2 Васкес – 32'   0:3 Винисиус Жуниор – 72'   0:4 Бензема – 79'
Кубок Испании. 1/8 финала
29 января 2020, среда. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Исак – 33'   1:1 Кардона – 36'   2:1 Эдегор – 61'   3:1 Исак – 69'
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