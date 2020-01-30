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Гвардиола — о поражении в матче с «МЮ»: в обеих играх мы были лучше. Доволен футболистами

Гвардиола — о поражении в матче с «МЮ»: в обеих играх мы были лучше. Доволен футболистами
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Мы играли с невероятной физической силой. Гол пропустили со стандарта. В первый раз они попали точно в цель. В обоих матчах мы были лучше. Я очень доволен игроками и тем, как они справляются с проблемами в защитной линии», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. По сумме двух игр «горожане» вышли в финал Кубка английской лиги.

В решающем матче турнира «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», которая по сумме двух матчей в другом полуфинале обыграла «Лестер Сити» (1:1, 2:1).

«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед», но вышел в финал Кубка английской лиги
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