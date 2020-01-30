Сульшер – об удалении Матича в матче с «Манчестер Сити»: это просто посмешище

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник «красных дьяволов» Неманья Матич. Встречу «Манчестер Юнайтед» завершал вдесятером из-за удаления того же Матича, который на 76-й минуте получил повторное предупреждение.

«Я так горжусь этими игроками. Они дважды обыграли «Сити» на их поле. Мы проделали большой путь. Несмотря на то, что нам не удалось создать много опасных моментов, мы прижали их. Меня это порадовало. Конечно, здесь трудно забить, играя полным составом, не говоря уже об игре вдесятером. Момент с Матичем не тянул на удаление. Это просто посмешище. Сколько раз они фолили на нас?», — приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. По сумме двух игр «горожане» вышли в финал Кубка английской лиги.

В решающем матче турнира «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», которая по сумме двух матчей в другом полуфинале обыграла «Лестер Сити» (1:1, 2:1).