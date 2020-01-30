Де Брёйне: не могу понять, как мы проиграли. У «МЮ» сегодня не было ни одного шанса

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал поражение в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Не могу понять, как мы проиграли. У «Манчестер Юнайтед» сегодня не было ни одного шанса. Сегодня мы действовали слишком расточительно. Я думаю, нам нужно извлечь урок из этого, но хорошо, что мы идём в финал. Скажите мне, если у них был ещё хотя бы шанс. Даже в конце «МЮ» ничего не делал», — приводит слова Де Брёйне Goal.com.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. По сумме двух игр «горожане» вышли в финал Кубка английской лиги.

В решающем матче турнира «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», которая по сумме двух матчей в другом полуфинале обыграла «Лестер Сити» (1:1, 2:1).