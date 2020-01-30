Китайская футбольная ассоциация отложила начало нового сезона-2020 на неопределённый срок
Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение перенести начало нового сезона чемпионата в связи с распространением опасного вируса.
«Чтобы обеспечить здоровье болельщикам, представителям СМИ, игрокам, тренерам, представителям футбольных клубов и обслуживающему персоналу стадионов в борьбе с эпидемией пневмонии Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года. Ассоциация выражает глубокое уважение всем тем, кто борется с этой эпидемией в медицинских центрах и других учреждениях по всей стране», — цитирует заявление ассоциации РИА «Новости».
Новый футбольный сезон должен был начаться 22 февраля. Общее число заражённых новым коронавирусом в Китае на данный момент достигло 7711 человек, из них 170 погибли.
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