Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Китайская футбольная ассоциация отложила начало нового сезона-2020 на неопределённый срок

Китайская футбольная ассоциация отложила начало нового сезона-2020 на неопределённый срок
Футбол / Прочие турниры 0

Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение перенести начало нового сезона чемпионата в связи с распространением опасного вируса.

«Чтобы обеспечить здоровье болельщикам, представителям СМИ, игрокам, тренерам, представителям футбольных клубов и обслуживающему персоналу стадионов в борьбе с эпидемией пневмонии Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года. Ассоциация выражает глубокое уважение всем тем, кто борется с этой эпидемией в медицинских центрах и других учреждениях по всей стране», — цитирует заявление ассоциации РИА «Новости».

Новый футбольный сезон должен был начаться 22 февраля. Общее число заражённых новым коронавирусом в Китае на данный момент достигло 7711 человек, из них 170 погибли.

«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из Уханя
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020