Защитник «Тоттенхэма» Роуз проведёт остаток сезона в «Ньюкасле»

«Тоттенхэм Хотспур» договорился с «Ньюкаслом» об аренде защитника Дэнни Роуза, сообщает The Telegraph.

Английский защитник перейдёт в клуб до конца текущего сезона, «Ньюкасл» заплатит за аренду футболиста более € 2 млн. Ранее Роуз говорил, что доиграет все 18 месяцев, оставшиеся у него по контракту, но при главном тренере Жозе Моуринью англичанин стал реже появляться на поле. Сам игрок намерен попасть в состав сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы, поэтому согласился перейти в «Ньюкасл».

Также появилась информация, что португальский специалист и Роуз повздорили на тренировке, но позже эти слухи опроверг сам Моуринью.

В текущем сезоне Дэнни Роуз принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.