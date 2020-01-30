Сульшер жёстко раскритиковал Лингарда во время матча с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард подвергся жёсткой критике со стороны главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.
В минувшем матче ответного полуфинала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:0) Лингард допускал большое количество ошибок и потерь мяча, что не одобрил Уле-Гуннар Сульшер. В Сети люди разобрали по губам, что сказал норвежец полузащитнику: «Джесси, ещё раз ты потеряешь мяч, ты нахрен провалишь с поля». А буквально через несколько минут на замену Лингарду вышел хавбек Андреас Перейра.
«Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 24 турах. Следующий матч в АПЛ манкунианцы проведут дома с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в субботу, 1 февраля.
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