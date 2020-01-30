«Не может быть, что это специально». Реакция болельщиков на гол Плеа опорной ногой

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа забил красивый гол в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем», который состоялся 25 января на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершился со счётом 3:1.
На 76-й минуте форварду удался необычный трюк. После подачи с правого фланга француз замахнулся правой ногой. Защитник и вратарь готовились к удару, однако мяч в итоге попал в опорную ногу Плеа и отправился в противоход голкиперу и залетел в сетку.
В социальных сетях ролик с голом Алассана получил признание. При этом большинство болельщиков выразили сомнения в том, что такое исполнение было задумкой игрока.
«Вы правда думаете, что он так и хотел? Если это так, то гол безумный. Но я не уверен», — написал один из пользователей.
«Не может быть, что это специально. Он просто опоздал с ударом, и мяч отскочил ему в другую ногу. Посмотрите на его реакцию – он сам не верит, что забил», — говорится в другом комментарии.
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