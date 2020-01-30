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16-летний игрок «Ливерпуля» забил ударом через себя после подачи с углового. Видео

16-летний игрок «Ливерпуля» забил ударом через себя после подачи с углового. Видео
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот отличился красивым голом в матче за команду U23 с «Вулверхэмптоном» в Международном кубке Премьер-лиги.

К началу второго тайма красные проигрывали со счётом 0:2, а затем совершили камбэк. Решающим стал гол Эллиота. После подачи с углового 16-летний хавбек в одно касание пробил через себя и отправил мяч в дальний угол ворот, заставив партнёров схватиться за головы.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч в итоге завершился со счётом 2:2. «Ливерпуль» благодаря набранному очку преодолел групповой этап и вышел в четвертьфинал.

Эллиот перешёл в «Ливерпуль» летом прошлого года из «Фулхэма». На юного полузащитника претендовали и другие топ-клубы Европы, среди которых мадридский «Реал», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне Харви принял участие в одном матче основной команды красных в английской Премьер-лиге.

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