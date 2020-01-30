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Гвардиола осудил фанатов «Манчестер Юнайтед», напавших на дом вице-президента клуба

Гвардиола осудил фанатов «Манчестер Юнайтед», напавших на дом вице-президента клуба
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападении фанатов «Манчестер Юнайтед» на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

«Мне не нравится то, что произошло с Эдом Вудвордом и его домом. Вы видите, какой состав у «Манчестер Юнайтед», он хорош. Честно, он действительно хорош», — приводит слова Гвардиолы Goal в «Твиттере».

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 29 января в графстве Чешир. В интернет попал ролик, на котором члены одной из фанатских группировок «Манчестер Юнайтед» бросают в дом Вудворда файеры и дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома. Их действия на видео сопровождались подписью: «Вудворд должен умереть».

«Манчестер Юнайтед» накануне одолел «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги, но уступил по сумме двух встреч и выбыл из турнира.

Фанаты «МЮ» ненавидят владельцев клуба. Они закидали файерами дом вице-президента
«Эд Вудворд умрёт».
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