Гвардиола осудил фанатов «Манчестер Юнайтед», напавших на дом вице-президента клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападении фанатов «Манчестер Юнайтед» на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.



«Мне не нравится то, что произошло с Эдом Вудвордом и его домом. Вы видите, какой состав у «Манчестер Юнайтед», он хорош. Честно, он действительно хорош», — приводит слова Гвардиолы Goal в «Твиттере».



Напомним, инцидент произошёл в ночь на 29 января в графстве Чешир. В интернет попал ролик, на котором члены одной из фанатских группировок «Манчестер Юнайтед» бросают в дом Вудворда файеры и дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома. Их действия на видео сопровождались подписью: «Вудворд должен умереть».



«Манчестер Юнайтед» накануне одолел «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги, но уступил по сумме двух встреч и выбыл из турнира.



Фанаты «МЮ» ненавидят владельцев клуба. Они закидали файерами дом вице-президента «Эд Вудворд умрёт».