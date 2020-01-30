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Кечинов: Соболева в сборную? Пусть сначала в «Спартаке» хорошо заиграет

Кечинов: Соболева в сборную? Пусть сначала в «Спартаке» хорошо заиграет
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды.

«Сложно сказать, тот ли игрок Соболев, который нужен «Спартаку». У красно-белых нет такого сейчас форварда, который хорошо бы играл как внизу, так и на втором этаже. Надо смотреть на то, как Соболев адаптируется в команде. Одно дело — играть в «Крыльях Советов», другое — в «Спартаке», где постоянно находишься под пристальным вниманием и давлением.

Что касается сравнения с Павлюченко, то здесь есть что-то общее, но Роман был более пластичнее. В «Спартаке» сложно играть в психологическом плане. Надеюсь, всё будет нормально.

Понсе и Соболев — абсолютно разные игроки. Думаю, что Тедеско будет использовать форвардов исходя из соперника. Это очень хорошо, атака будет выглядеть разнообразнее.

Что касается сборной, то пусть сначала хорошо заиграет в «Спартаке», а потом будем говорить про сборную, легче ему туда будет попадать из народной команды или нет. Надеюсь, это тот футболист, который поможет «Спартаку» и в будущем сборной», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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