Уткин: никто не даст Кокорину играть в России за более или менее достойную команду

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сосланного в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.



«У Кокорина последние полгода контракта, с ним уже можно вести переговоры. Сейчас-то точно уже понятно, что не останется он в «Зените». А почему же с ним никто, интересно, не ведёт переговоров? Ну разумеется потому, что они заблокированы. Потому что сказали – не суйтесь, не ваше это дело.



Мне Кокорина не жалко. Он находится в проблемном положении, но свои проблемы он в конце концов создал себе сам. Его главная проблема – упущенное время. Никто в этом не виноват, кроме него самого. Его проблема в том, что он не принимает решений, что он ждёт всё время чего-то, что у него нет воли, нет характера. Вот и всё.



Один у Кокорина путь сейчас, никто не даст ему играть в России за более или менее достойную команду, и не останется он, разумеется, в «Зените». Средняя Европа, Восточная или, может быть, маленький клуб в более или менее близком к топовому чемпионате – вот единственный вариант Кокорина», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Кокорин – раб. Ему лучше сбежать из России Сделки между Миллером и Ротенбергом в нашей стране просто так не срываются.