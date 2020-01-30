«Рома» подписала хавбека «Эльче» Вильяра

«Рома» приобрела полузащитника «Эльче» Гонсало Вильяра, сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Римский клуб заплатил за 21-летнего испанца € 4 млн. Также в сделку включены различные бонусы, при достижении которых «Эльче» получит дополнительно € 1 млн. Контракт Вильяра с «Ромой» заключён до июня 2024 года. Футболист будет выступать в клубе под 14-м номером.
«Я перехожу в большой клуб, и я не могу представить себя более счастливым. Для меня это большой и серьёзный вызов, и я не могу дождаться, чтобы показать всё, на что способен», — прокомментировал Вильяр свой переход в «Рому».
В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Испании Гонсало Вильяр принял участие в 20 матчах. Испанский полузащитник стал автором одного гола и не отметился результативными передачами.
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