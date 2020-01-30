Уткин: главная претензия к Прядкину только в том, что он уже надоел

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о положении президента Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина, переизбрание которого было признано недействительным после жалобы со стороны Российского футбольного союза.



«Я не переоцениваю Прядкина, но главная претензия к нему только в том, что он уже надоел. Невозможно быть за Сергея Прядкина, потому что он ничего не утверждает. Он сугубо компромиссная фигура, у него нет программы действий. Но я всегда был и буду против того, чтобы людей мочили без повода и без толка. Прядкин на своём посту уже более 10 лет, и я не знаю ни одного случая, чтобы он что-нибудь украл. Это вообще довольно большая редкость.



Я слышал много претензий к Прядкину, что он не работает над тем, чтобы сумма телевизионного контракта для клубов увеличивалась. Послушайте, только один покупатель есть вообще в России на то, чтобы показывать футбольные соревнования вот здесь. И только он один всё и диктует. Как можно предъявлять претензии по этому поводу президенту РПЛ, я просто тупо не понимаю.



Выборы президента Премьер-Лиги названы безальтернативными – очень хорошо, прошло 10 дней. Где та альтернатива, которая предлагается Прядкину? Он не предлагал программу – очень хорошо, где та программа, которую он срочно, вопреки всем выборам, поставил под угрозу? Ничего этого нет.



Сергея Прядкина три недели назад вызывали в Следственный комитет. Главу Премьер-Лиги по вопросу о договорном матче, сыгранном во Втором дивизионе, к которому Прядкин не имеет никакого отношения. А я, вы не поверите, журналист в прошлом. И я очень хорошо знаю, что, когда кого-то вызывают в Следственный комитет просто так, без видимых поводов, и на этом концентрируется внимание прессы, это называется давлением, друзья мои. И Прядкин может быть кем угодно – торопливым, суетливым, надоевшим стариканом – но он в прошлом офицер ФАПСИ, и что такое вызов в Следственный комитет, когда для этого нет никаких причин, он прекрасно понимает. Может, он поэтому торопился переизбраться?» — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Что именно не так с Прядкиным. Объясняем, что может смущать РФС Немножко о человеке, за которого единогласно голосуют 16 клубов РПЛ.