Президент «Урала»: если бы Кокорин согласился на наши условия, я бы принёс его на руках

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Мы были бы не против взять Александра Кокорина, я уже это говорил, но нам не потянуть его контракт, очень тяжело. Если бы он согласился на наши условия, я бы принёс его на руках. Что касается переговоров, то мы их сейчас не ведём», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором не оказалось Александра Кокорина.