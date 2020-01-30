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Мать бывшего игрока «Спартака» Рохо сообщила о его возращении в Аргентину

Мать бывшего игрока «Спартака» Рохо сообщила о его возращении в Аргентину
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Аргентины.

«Пришёл тот день, когда ты возвращаешься домой. Как же давно я мечтала о таком моменте. Добро пожаловать домой, как же я скучала. Я хочу пожелать тебе только всего наилучшего, благослови тебя господь, я люблю тебя. Мама», — написала мать Рохо в своём «инстаграме».

Маркос Рохо присоединился к «Спартаку» в 2011 году из «Эстудиантеса». В 2014 году защитник оказался в «МЮ», перейдя из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Рохо принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и не сумел отметиться результативными действиями.

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