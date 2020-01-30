Орещук: нужно отдать должное менеджменту «Спартака» за трансфер Соболева

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в «Спартак».

«Спартак» здорово сработал, тихо. Надо отдать должное менеджменту красно-белых. Я бы представил его в связке с Понсе.

Если сравнивать Соболева с Комличенко, то Александр больше «столба» играет, а Комличенко — «киллер». Соболев здорово начал, показал, что играет хладнокровно. Когда он забил восемь-девять мячей, команды начали приставлять к нему футболистов персонально. Все понимали, что Соболев — это боевая единица, способная высасывать голы из пальца. Когда по нему стали играть персонально, у него перестало получаться. Такая команда, как «Спартак», я думаю, даст ему толчок.

У Комличенко есть ярковыраженная составляющая — он «киллер». Он может из любого момента забить гол. Так сложилось, в укор мне, что не удалось взять забивного нападающего в «Динамо». Выбор был большой, но так сложилось, за что я понёс ответственность. Комличенко — это тот игрок, которого, возможно, не хватало «Динамо», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».