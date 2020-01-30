Покинувший «Зенит» Мак подписал контракт с «Коньяспором»

Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в «Коньяспоре», сообщается в официальном «твиттере» турецкой команды.



28-летний словацкий футболист заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный до окончания нынешнего сезона.

Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из греческого клуба ПАОК. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (во всех вышел на замену), в которых стал автором одного забитого мяча.



В составе «Зенита» Мак завоевал титул чемпиона России в сезоне-2018/2019, а также стал финалистом Суперкубка страны летом прошлого года. Обладателем трофея тогда стал московский «Локомотив». Ранее игрок также выступал за «Нюрнберг».