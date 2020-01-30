Кокорин ответил на вопрос о возможном расторжении контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, когда прибудет в расположение «Зенита-2», куда его сослали из основной команды за отказ перейти в «Сочи» на правах аренды.



«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт, пока непонятно», — приводит слова Кокорина ТАСС.



Отмечается, что Александру также был задан вопрос, не рассматривает ли он возможность расторжения контракта с «Зенитом». Форвард ответил, что ещё не изучил соглашение.



21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего нападающего заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором не оказалось Александра.

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