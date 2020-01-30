Юран: для «Спартака» Соболев лучше Понсе, которого брали непонятно по какому принципу

Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился мнением о трансфере Александра Соболева в «Спартак».

«У Соболева есть шанс. Я видел в «Крыльях Советов», что у него есть данные: спортивная агрессия. На данном этапе для «Спартака» он лучше, чем Понсе. Есть дриблёры, скоростные форварды, нападающие таранного типа. Я пока не могу понять какого плана нападающего Эсекьель, по какому принципу его брали.



Что касается Соболева, то здесь в первую очередь — российское гражданство. Также он молодой парень, уже Черчесов приглашал его на сборы — это посыл, что у парня есть потенциал и до конца он ещё не раскрылся. Аренда — это хорошо, можно посмотреть как он использует свой шанс. Приветствую решение руководства взять Соболева в аренду.



По тем играм, которые я видел, могу сказать, что он футболист с характером. Я думаю, что парень раскроется, смотря как его будут использовать. Надо смотреть, что он умеет делать и развивать именно эти качества. Тренерский штаб, скорее всего, анализировали его игру и брали именно под те качества, которые у него есть: игра на острие, бескомпромиссность, борьба на втором этаже, мощность, хорошая скорость. Здесь был проведён анализ раз «Спартак» его взял. Главное, чтобы у него не требовали то, что у него меньше всего получается. Он должен раскрыться в «Спартаке», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.