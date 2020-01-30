Цорн признался, что лукавил, отвечая на вопросы о Соболеве и «Спартаке»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов».
«Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов» — благо Саша с самого начала сезона привлёк к себе внимание яркой и результативной игрой. Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы. Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.
В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговорённой стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя.
В лице Александра мы получаем молодого и, безусловно, талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях. Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества», — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».
- 30 января 2020
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