Экс-полузащитник «Реала» Гранеро перешёл в клуб из третьего дивизиона Испании

Испанский клуб «Марбелья» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Эстебана Гранеро из «Эспаньола».



32-летний футболист заключил контракт, рассчитанный на полтора сезона – до лета 2021 года. «Марбелья» в настоящее время выступает в третьем по силе дивизионе Испании.



Гранеро является воспитанником мадридского «Реала» и начинал карьеру в 2004 году в резервных командах «сливочных». В 2007 году хавбек перебрался в «Хетафе», откуда спустя два года его выкупил обратно «Королевский клуб». В 2012 году Эстебан покинул мадридскую команду и в дальнейшем выступал за «Куинз Парк Рейнджерс» и «Реал Сосьедад». Цвета «Эспаньола» защищал с 2017 года.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых забил 1 гол и получил 5 жёлтых карточек.