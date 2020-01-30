Первый тренер Соболева: «Спартак»? Если бы Саша перешёл в ЦСКА, ему было бы проще

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал переход игрока в стан московского клуба.
«Саша — женатый парень, у него сын, плюс он всегда ставил перед собой цель. Москва его не испортит – он семейный человек, всегда с родными. Да и ему уже не 18 лет, чтобы гулять. Главное – как у него сложатся отношения с болельщиками, а тут многое зависит от результата команды. Если вдруг будут склоки и скандалы – будет тяжело. Надеюсь, он всё выдержит.
Давал ли я ему напутствие? Некогда была: его мама звонила утром, сказала, у Саши была очень тяжёлая дорога в Катар. А когда приедет домой, мы поговорим. Родители ждали перехода в большой клуб, конечно, они счастливы за него. А скоро ещё и чемпионат Европы – нужно побороться за шанс туда попасть. Из «Спартака» с этим будет попроще – там и Зобнин, и Джикия, и Бакаев.
Если бы он пошёл в ЦСКА, ему было бы проще. Там хорошая атмосфера, Головин говорил, что они как большая семья. Может, там ему было бы проще адаптироваться: в «Спартаке» много иностранцев, а в ЦСКА много молодых игроков. Плюс важно, как на него будет действовать давление болельщиков», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 января 2020
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