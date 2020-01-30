Овчинников сыграл в воротах на тренировке ЦСКА

Сегодня, 30 января, утром футболисты ЦСКА провели вторую тренировку на втором сборе в Кампоаморе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



Занятие продлилось полтора часа и носило игровой характер. Во время одной из двусторонок на четверо ворот в процесс включился старший тренер Сергей Овчинников. Бывший голкипер сборной России занял одну из «рамок», а три остальные защищали действующие вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун и Владислав Тороп. Игра, в которой одной команде нужно было поразить одни из двух ворот, завершилась вничью – 5:5.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.