Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» принял предложение «Сампдории» о досрочном возвращении Ригони из аренды

«Зенит» принял предложение «Сампдории» о досрочном возвращении Ригони из аренды
Футбол / Испания 0

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони досрочно вернётся в петербургский клуб из аренды в «Сампдории», сообщает sampnews24.

Согласно информации источника, в итальянском клубе были недовольны выступлениями 26-летнего игрока в текущем сезоне. Чтобы избежать обязательства выкупа контракта аргентинца, которое должно было вступить в силу, если бы тот сыграл за «Сампдорию» 20 матчей, руководство генуэзцев было готово усадить футболиста в глубокий запас. Учитывая такое развитие событий, в «Зените» решили принять предложение итальянского клуба и вернуть вингера досрочно.

В текущем сезоне Ригони принял участие в девяти матчах за «Сампдорию», на его счету одна результативная передача. В «Зенит» аргентинец перешёл из «Индепендьенте» летом 2017 года. Его трансфер стоил петербургскому клубу € 9 млн.

«Зенит» отказал «Сампдории» в досрочном возвращении Ригони из аренды
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020