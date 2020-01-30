«Зенит» принял предложение «Сампдории» о досрочном возвращении Ригони из аренды

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони досрочно вернётся в петербургский клуб из аренды в «Сампдории», сообщает sampnews24.

Согласно информации источника, в итальянском клубе были недовольны выступлениями 26-летнего игрока в текущем сезоне. Чтобы избежать обязательства выкупа контракта аргентинца, которое должно было вступить в силу, если бы тот сыграл за «Сампдорию» 20 матчей, руководство генуэзцев было готово усадить футболиста в глубокий запас. Учитывая такое развитие событий, в «Зените» решили принять предложение итальянского клуба и вернуть вингера досрочно.

В текущем сезоне Ригони принял участие в девяти матчах за «Сампдорию», на его счету одна результативная передача. В «Зенит» аргентинец перешёл из «Индепендьенте» летом 2017 года. Его трансфер стоил петербургскому клубу € 9 млн.