«Барса» получила приоритетное право выкупа Тринкау, которого называют «новым Роналду»

«Барселона» получила приоритетное право выкупа контракта форварда «Браги» Франсишку Тринкау, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, соответствующее соглашение между клубами было достигнуто в ходе переговоров по вингеру сине-гранатовых Абелю Руису, который в ближайшее время должен перейти в португальскую команду.

Заинтересованность в подписании также проявлял «Ювентус», однако «старая синьора» не смогла согласовать с «Брагой» условия перехода 20-летнего нападающего.

В текущем сезоне Тринкау принял участие в 22 матчах на клубном уровне. На счету форварда 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Контракт игрока с «Брагой» рассчитан до лета 2023 года. На родине нападающего сравнивают с соотечественником Криштиану Роналду.