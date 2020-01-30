«Барса» получила приоритетное право выкупа Тринкау, которого называют «новым Роналду»
«Барселона» получила приоритетное право выкупа контракта форварда «Браги» Франсишку Тринкау, сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, соответствующее соглашение между клубами было достигнуто в ходе переговоров по вингеру сине-гранатовых Абелю Руису, который в ближайшее время должен перейти в португальскую команду.
Заинтересованность в подписании также проявлял «Ювентус», однако «старая синьора» не смогла согласовать с «Брагой» условия перехода 20-летнего нападающего.
В текущем сезоне Тринкау принял участие в 22 матчах на клубном уровне. На счету форварда 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Контракт игрока с «Брагой» рассчитан до лета 2023 года. На родине нападающего сравнивают с соотечественником Криштиану Роналду.
«Рома» договорилась с «Барселоной» об аренде форварда Переса
Читайте также
- 30 января 2020
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
-
18:02
-
17:59
-
17:39
-
17:37
-
17:16
-
17:02
-
16:55
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
15:58
-
15:45
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:41
-
14:37
-
14:20
-
14:18
-
14:02
-
14:01
-
13:47
-
13:43
-
13:32
-
13:29
Партнерский контент