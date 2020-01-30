«Манчестер Юнайтед» интересуется Рондоном

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено до закрытия зимнего трансферного окна усилить линию атаки команды. Одним из вариантов для «красных дьяволов» является нападающий китайского клуба «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон, сообщает The Times.

Манкуниацы интересуются также форвардом «Милана» Кшиштофом Пёнтеком, но поляк уже дал согласие на переход в берлинскую «Герту».

Рондон выступает за «Далянь Ифан» с лета 2019 года. Ранее венесуэльский футболист защищал цвета «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед», «Зенита», «Рубина», «Малаги», «Лас-Пальмаса» и «Арагуа».

В 11 матчах китайской Суперлиги сезона-2019 Саломон забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Рондона с «Далянь Ифан» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 10 млн.