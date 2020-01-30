Агент Смольникова: переговоры с «Зенитом» сдвинулись, но есть предложения от клубов РПЛ
Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что переговоры с петербургским клубом по новому контракту для его клиента уже ведутся.
«Переговоры с «Зенитом» по новому контракту Смольникова сдвинулись в позитивную сторону. Но при этом у нас уже на руках есть два предложения от клубов РПЛ. Мы не будем торопиться с решением», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Смольников перешёл в «Зенит» летом 2013 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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