«Тоттенхэм» хочет купить капитана «Саутгемптона» Хёйбьерга
«Тоттенхэм Хотспур» до закрытия зимнего трансферного окна намерен приобрести капитана «Саутгемптона» Пьер-Эмиля Хёйбьерга. «Шпоры» уже начали переговоры о сделке, сообщает Sky Sports.
В услугах полузащитника заинтересованы также два других клуба английской Премьер-лиги — «Арсенал» и «Эвертон». Стоимость 24-летнего датчанина оценивается в € 15 млн.
Хёйбьерг выступает за «Саутгемптон» с лета 2016 года. Ранее он защищал цвета «Баварии», «Шальке-04», «Аугсбурга» и «Баварии-2». Контракт футболиста со «святыми» рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Пьер-Эмиль отдал 1 результативную передачу 27 встречах во всех турнирах на клубном уровне.
Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
У хавбека «Саутгемптона» Хёйбьерга порвалась футболка во время матча с «Кристал Пэлас»
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