«Тоттенхэм» хочет купить капитана «Саутгемптона» Хёйбьерга

«Тоттенхэм Хотспур» до закрытия зимнего трансферного окна намерен приобрести капитана «Саутгемптона» Пьер-Эмиля Хёйбьерга. «Шпоры» уже начали переговоры о сделке, сообщает Sky Sports.

В услугах полузащитника заинтересованы также два других клуба английской Премьер-лиги — «Арсенал» и «Эвертон». Стоимость 24-летнего датчанина оценивается в € 15 млн.

Хёйбьерг выступает за «Саутгемптон» с лета 2016 года. Ранее он защищал цвета «Баварии», «Шальке-04», «Аугсбурга» и «Баварии-2». Контракт футболиста со «святыми» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмиль отдал 1 результативную передачу 27 встречах во всех турнирах на клубном уровне.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020