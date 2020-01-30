«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» намерен усилить позицию левого защитника в это трансферное окно. Главным кандидатом для казанцев является защитник «Урала» Михаил Меркулов.

26-летний Меркулов является воспитанником волгоградского футбола. Ранее он выступал за «Ротор», «Энергию» (Волжский), «МИТОС» (Новочеркасск) и «Байкал» (Иркутск). В «Урал» защитник перешёл летом 2015 года.

В текущем сезоне Меркулов принял участие в 20 матчах на клубном уровне. На счету защитника 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Уралом» рассчитан до ближайшего лета.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 13-е место. В активе казанской команды 19 очков после 19 туров.

Подробная турнирная таблица Российской Премьер-Лиги.