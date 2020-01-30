Хонда подпишет контракт с «Ботафого». Клуб согласился предоставить ему бронированное авто

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в «Ботафого», сообщает Globo Esporte.

Согласно информации источника, стороны согласовали все условия будущего сотрудничества. Бразильский клуб решил удовлетворить требования 33-летнего хавбека. В частности, японцу предоставят бронированный автомобиль и личного тренера, услуги которого футболист будет оплачивать сам. Игрок должен поставить свою подпись под контрактом до конца сегодняшнего дня.

Последним клубом 33-летнего Хонды был нидерландский «Витесс», за который он выступал в течение полутора месяцев. В составе нидерландского клуба японский хавбек принял участие в четырёх матчах чемпионата Нидерландов (в трёх — в основном составе) и результативными действиями не отметился.